Eind voor iconische dubbellikker: maker Dedert IJs vraagt faillissement aan

Iedere Nederlander heeft er wel eens een in zijn of haar mond gehad: de iconische dubbellikker van de Limburgse ijsjesmaker Dedert IJs. Maar na zeventig jaar komt er een einde aan het bedrijf van het wereldberoemde ijsje met twee stokjes. Het familiebedrijf uit Roermond, dat in de jaren '50 begon, is failliet.

De oorzaak van het faillissement ligt volgens directeur Stef van Gils bij de tegenvallende zomeromzet. "Het slechte weer heeft ons flink geraakt. We genereren het grootste deel van onze omzet in de zomermaanden, en die viel dit jaar enorm tegen," vertelde hij eerder aan omroep L1.

Inspiratie uit de Verenigde Staten

Dedert IJs introduceerde in 1954 het populaire waterijsje, geïnspireerd door een reis naar de Verenigde Staten. Daar waren de ijsjes al langer een hit. Niet alleen prins Willem-Alexander was als kind fan, maar ook talloze kinderen én volwassenen smulden van het ijsje. Het twee-in-een concept met twee stokjes maakte het uniek en geliefd bij jong en oud. Naast de dubbellikker produceerde het bedrijf ook andere waterijsjes, zoals raketjes en smoothies. In het begin werden de ijsjes gemaakt in een Rotterdamse bakkerij, maar eind jaren '60 verhuisde het bedrijf naar Roermond.

Ruim een jaar geleden werd Dedert IJs nog overgenomen door de investeringsmaatschappij Nimbus, die met een nieuwe directeur hoopte het bedrijf nieuw leven in te blazen en te laten groeien. Door het faillissement komen 120 vaste werknemers op straat te staan. Ook de 130 seizoenskrachten moeten ander werk gaan zoeken.

