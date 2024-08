Het stroopkoekje verdwijnt na 152 jaar uit de schappen: 'Dat doet pijn'

Wie gek is op de stroopkoekjes van Punselie moet snel zijn. Binnenkort verdwijnt de lekkernij uit de schappen van de supermarkt. Het Goudse familiebedrijf sluit noodgedwongen per 1 oktober de deuren omdat het huurcontract niet verlengd wordt. En daardoor komt er na 152 jaar een einde aan de Goudse koekjesfabriek. De laatste koekjes komen eind augustus uit de oven.

Het stroopkoekje werd in 1945 bedacht door Bertus Punselie als goedkoper alternatief voor de stroopwafel. Dat was nodig omdat de koster van de Sint Janskerk in Gouda had verteld dat er geen geld in kas was om het zangkoor op echte stroopwafels te trakteren. Bertus plakte twee Goudse ruitjes op elkaar met een stroopvulling van karamel ertussen en de Punselie was geboren.

Ronald Punselie, de kleinzoon van bedrijfsleider Bertus, is samen met burgemeester Verhoeve van Gouda op zoek naar een alternatieve locatie, maar tot op heden heeft dat nog niets concreets opgeleverd.

Onze verslaggever keek mee tijdens het productieproces van één van de laatste koekjes en kreeg van Ronald Punselie een rondleiding door de fabriek. De video zie je hierboven.