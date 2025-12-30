Volg Hart van Nederland
Vermiste Milan (16) overleden door noodlottig ongeval

Vermissing

Vandaag, 13:31

De vermiste 16-jarige Milan uit Oekraïne is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Dat heeft de politie vastgesteld na afronding van het onderzoek. De jongen raakte afgelopen donderdag vermist nadat hij was gaan wandelen in Heemskerk.

Maandag werd zijn lichaam aangetroffen in het water bij de Handelskade in Beverwijk. Milan had een verstandelijke beperking en kon moeilijk praten. Lange tijd was onduidelijk wat er precies was gebeurd, maar volgens de politie is nu vastgesteld dat het om een ongeluk gaat.

Grote zoekactie

De zoektocht naar Milan maakte veel los. Afgelopen weekend hielpen ongeveer zevenhonderd vrijwilligers mee bij de zoekactie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

