Vermiste Milan (16) overleden door noodlottig ongeval

De vermiste 16-jarige Milan uit Oekraïne is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Dat heeft de politie vastgesteld na afronding van het onderzoek. De jongen raakte afgelopen donderdag vermist nadat hij was gaan wandelen in Heemskerk.

Maandag werd zijn lichaam aangetroffen in het water bij de Handelskade in Beverwijk. Milan had een verstandelijke beperking en kon moeilijk praten. Lange tijd was onduidelijk wat er precies was gebeurd, maar volgens de politie is nu vastgesteld dat het om een ongeluk gaat.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Grote zoekactie

De zoektocht naar Milan maakte veel los. Afgelopen weekend hielpen ongeveer zevenhonderd vrijwilligers mee bij de zoekactie.