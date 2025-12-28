Volg Hart van Nederland
Politie zoekt in water naar vermiste Milan (16) uit Heemskerk

Vermissing

Vandaag, 21:23 - Update: 2 uur geleden

De zoektocht naar de vermiste Milan uit Heemskerk is nog steeds gaande. Inmiddels wordt er ook in het water gezocht. Honderden mensen waren de hele dag op de been om te helpen zoeken naar de 16-jarige jongen, die sinds Eerste Kerstdag wordt vermist. Volgens de politie gaat het om een grote en nog steeds groeiende groep vrijwilligers.

Nu het donker is, zijn de vrijwilligers gestopt. Met gespecialiseerde eenheden worden het water en de aangrenzende waterpartijen van Park Scheybeeck in Velsen-Noord uitgekamd, bevestigt een woordvoerder.

Milan is 16 jaar oud, komt uit Oekraïne en heeft een verstandelijke beperking. Hij kan moeilijk praten, wat de zorgen om zijn welzijn vergroot. De jongen woont bij zijn ouders in Heemskerk en werd als vermist opgegeven nadat hij op Eerste Kerstdag niet thuiskwam van een wandeling.

De vader van Milan en zijn oudere broer Leo zoeken al dagenlang mee. Hart van Nederland sprak zaterdag met Leo:

