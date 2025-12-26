Zoekactie naar vermiste jongen met beperking in Heemskerk

Het Veteranen Search Team zoekt vrijdag naar de vermiste Milan uit Heemskerk. De 16-jarige jongen heeft een verstandelijke beperking en is sinds donderdag niet meer gezien.

De jongen, die moeilijk kan praten, is voor het laatst gezien aan de Debora Bakelaan in Heemskerk. Mogelijk is hij lopend vertrokken in de richting van de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord.

Hij droeg toen een groene camouflage jas en donkerblauwe joggingbroek en had zwarte sneakers aan. Milan is tussen de 1.80 en 1.90 meter lang en heeft halflang bruin haar. De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.