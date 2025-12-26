Politie dringend op zoek naar vermiste Milan (16) uit Heemskerk

De politie is dringend op zoek naar de vermiste Milan uit Heemskerk, die sinds 25 december vermist is uit de Noord-Hollandse plaats. De 16-jarige jongen heeft een verstandelijke beperking en kan moeilijk praten.

Milan is voor het laatst gezien op de Debora Bakelaan in Heemskerk, waaruit hij mogelijk lopend is vertrokken in de richting van de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord. Hij droeg toen een groene camouflage jas en donkerblauwe joggingbroek en had zwarte sneakers aan.

De 16-jarige Milan is tussen de 1.80 en 1.90 meter lang en heeft halflang bruin haar. De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt: