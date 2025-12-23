Volg Hart van Nederland
Familie maakt zich zorgen om vermiste Albert Jan (79) na ontsnapping uit zorginstelling

Vermissing

Gisteren, 22:31 - Update: 2 uur geleden

Grote zorgen om de 79-jarige Albert, die sinds zondag spoorloos is na een ontsnapping uit zijn zorginstelling in Harderwijk. Ondanks een tracker en een hek van anderhalve meter wist hij te verdwijnen en is hij inmiddels al twee nachten weg.

Zijn familie is radeloos en heeft de afgelopen dagen al gezocht naar hun vader en opa. Albert heeft vergevorderde dementie en kan erg in de war zijn. Zoon en kleinzoon doen daarom een dringende oproep: "Kijk uit naar Albert, maar zoek niet zelf. We willen niet dat mensen voor de voeten gaan lopen van de politie en zoekteams."

Albert Jan liep zondag 21 december weg uit de zorginstelling Sonnevanck waar hij nog maar net verbleef. Daarbij klom hij uit een raam en ging over een hek. Niemand zag waar hij daarna naartoe is gegaan.

Signalement

De man is voor het laatst gezien in de buurt van de Sonnevancklaan in Harderwijk. Albert Jan is ongeveer 1.75 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij heeft een lichte huidskleur en kort, grijzend haar.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauwe trui, een blauwe spijkerbroek en veterschoenen. Het is niet duidelijk of hij sindsdien hulp heeft gekregen of ergens verblijft.

Oproep aan mensen in de omgeving

De familie en politie willen graag in contact komen met mensen die Albert Jan op zondag 21 december hebben gezien of gesproken. Wie hem ziet, wordt gevraagd direct 112 te bellen. Andere informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844.

