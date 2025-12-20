Zoektocht naar vermiste Guido (33): grote groep vrijwilligers doorzoekt duingebied Katwijk

Het duingebied rond Katwijk is zaterdagmiddag door een grote groep vrijwilligers uitgekamd in de zoektocht naar de vermiste Guido de Graaf. De 33-jarige man uit Katwijk werd zondagavond 14 december rond 20.15 uur voor het laatst gezien in de buurt van zijn woning en is sindsdien spoorloos. Zijn familie maakt zich grote zorgen.

De stoet vrijwilligers meldde zich zaterdagmiddag op de parkeerplaats bij het complex van voetbalclub Quick Boys, vanaf waar ze in groepjes vertrokken richting het grote duingebied tussen Katwijk en Scheveningen. Het gaat om zo'n honderd vrijwilligers die zijn aangesloten bij Search and Rescue Nederland (SAR). In het duingebied werden ook honden ingezet om te helpen Guido te lokaliseren. Eerder deze week werd volgens Guido's zwager Danny Rog in het duingebied door speurhonden een geurspoor opgepikt, "maar dat spoor liep dood." Vrijdag werd ook een deel van het duingebied rond Wassenaar doorzocht, maar dat mocht niet baten.

Vetrokken zonder telefoon of sleutels

De familie is inmiddels al bijna een week lang dag en nacht op de been, in de hoop Guido te vinden. "We pakken elk spoor aan dat we kunnen vinden", zei Danny eerder tegen Hart van Nederland. "De laatste beelden van Guido zijn van zondagavond, toen hij op de boulevard van Katwijk liep richting de duinen."

Guido is die avond vertrokken zonder zijn telefoon en sleutels. "Het is koud buiten en dat baart ons grote zorgen. Hij wandelt graag en loopt hard. Hij kan zich overal in het duingebied hebben verstopt. Maar dat gebied is enorm", aldus Danny. Anderhalf jaar geleden raakte zijn zwager ook al een etmaal vermist en werd hij in verwarde toestand teruggevonden, deelde Danny. "We weten niet of dat nu ook zo is, maar we maken ons zorgen dat hij opnieuw in de war is."

De politie roept mensen op zich te melden bij tips of waarnemingen. Dat kan via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.