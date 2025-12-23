Politie zoekt vermiste Thijmen (21) uit Amsterdam

De 21-jarige Thijmen Weeda uit Amsterdam wordt sinds zondagmiddag 21 december vermist. Hij is die dag rond 14.30 uur voor het laatst gezien aan de Marnixstraat, meldt de politie.

Wie Thijmen heeft gezien of informatie over zijn verblijfplaats heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? Dat leggen we voor je uit in deze video: