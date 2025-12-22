Zorgen om vermiste Medine (16), bevindt zich mogelijk in België

De politie is op zoek naar informatie over de verblijfplaats van Medine (16) uit Voorst. Het meisje wordt sinds 12 december vermist. Mensen die Medine hebben gezien en/of hebben gesproken worden opgeroepen direct 112 te bellen.

Het zestienjarige meisje is die dag vertrokken vanaf de Beelelaan in Voorst, mogelijk in de richting van België.

Signalement

Medine heeft een gemiddelde lengte, ze is ongeveer 1,68 meter. Ze heeft een lichtgetinte huidskleur en donkerbruin tot zwart haar. Eveneens heeft ze donkerbruine ogen. Ze draagt twee neuspiercings, aan de linkerkant en aan de rechterkant van haar neus.

Mensen die Medine zien of spreken worden opgeroepen direct contact op te nemen met de politie via 112. De politie wil ook graag in contact komen met mensen die Medine eerder al hebben gezien of gesproken. Dergelijke informatie kan worden gedeeld via 0900 8844.