Zorgen om vermiste Hessel (57) uit Koudum: politie zoekt blauwe Ford Fiësta

Vermissing

Vandaag, 17:24 - Update: 3 uur geleden

De politie is op zoek naar de 57-jarige Hessel uit Koudum. Het laatste bekende contactmoment met hem was op 19 december. De politie maakt zich zorgen om zijn welzijn en roept mensen met informatie op zich te melden.

Sinds vrijdag 19 december ontbreekt ieder spoor van Hessel. Mogelijk verplaatst hij zich in een blauwe Ford Fiësta met het kenteken 84-PB-ND.

Hij is te herkennen aan zijn manier van lopen: ietwat voorovergebogen, met zijn blik op de grond gericht. Ook heeft hij vaak een sigaret in zijn mond. Op zijn hoofd draagt hij meestal een pet of een wollen muts.

Wat kan je doen als iemand in jouw omgeving vermist raakt?

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Mensen met informatie over de verblijfplaats van Hessel of de blauwe Ford Fiësta worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via de gratis tiplijn op 0800-6070. Anoniem melding maken kan ook via 0800-7000 of op de website van meldmisdaadanoniem.nl.

Door Redactie Hart van Nederland

