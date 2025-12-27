Broer van vermiste Milan (16) zeer bezorgd, zoektocht levert nog niets op

De zestienjarige Milan uit het Noord-Hollandse Heemskerk is nog altijd spoorloos, tot grote bezorgdheid van zijn familie. Hij werd op Eerste Kerstdag voor het laatst gezien op de Debora Bakelaan, van waaruit hij mogelijk in de richting van Velsen-Noord is vertrokken. Zaterdag ging het Veteranen Search Team (VST) opnieuw met zo’n zestig vrijwilligers op pad, op zoek naar sporen en aanwijzingen. Ook Milans oudere broer hielp mee met zoeken.

"Vreselijk", zegt hij op de vraag hoe het met hem gaat. "Iedereen is heel bezorgd." Hij zag zijn broertje voor het laatst met kerst, maar zag hem niet vertrekken. "Hij is gaan wandelen. Wat er daarna is gebeurd, weten we niet. Ja, het is een nachtmerrie."

De vermiste Milan. Beeld: Politie

Het gebied rond Velsen-Noord wordt nu uitgekamd. De vader en de broer van Milan hebben samen met de politie en het VST verder gezocht. Tot nu toe zonder resultaat. "Ik denk dat het een onbekend gebied was voor Milan. Hij is waarschijnlijk de weg kwijtgeraakt", vertelt zijn broer verder. Door zijn beperking kan Milan niet goed praten en is hij niet in staat om om hulp te vragen.

Zijn broer is dankbaar voor de vele vrijwilligers die meehelpen met de zoektocht. "Hoe meer mensen er zoeken, hoe beter. We grijpen elke kans om hem te vinden en zijn iedereen die helpt ontzettend dankbaar." Ook voor het delen van vermissingsberichten op sociale media spreekt hij zijn waardering uit.

Benieuwd hoe het Veteranen Search Team te werk gaat bij een urgente vermissing? Bekijk dan de bovenstaande video.