Zoektocht naar vermiste Milan (16) gaat door: dit is wat we tot nu toe weten

Tientallen vrijwilligers van het Veteranen Search Team (VST) zoeken zaterdag verder naar de 16-jarige Milan, die sinds 25 december vermist is uit het Noord-Hollandse Heemskerk. Dit is wat we tot nu toe weten over zijn vermissing.

Milan komt uit Oekraïne en heeft een verstandelijke beperking, waardoor hij moeilijk kan praten. Zijn familie en de politie maken zich dan ook grote zorgen om zijn welzijn.

Niet meer thuis

Milan woont bij zijn ouders in de Noord-Hollandse plaats. Hij werd als vermist opgegeven nadat hij op Eerste Kerstdag niet meer thuiskwam. Hij werd voor het laatst gezien op de Debora Bakelaan in Heemskerk. Mogelijk is hij vanaf daar te voet vertrokken in de richting van de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord.

Hij droeg op dat moment een groene jas met een camouflagepatroon en een donkerblauwe joggingbroek. Ook had hij zwarte sneakers aan. Milan is ongeveer 1.80 à 1.90 meter lang en heeft halflang bruin haar.

Zoekactie

Vrijdag heeft er al een grootschalige zoekactie plaatsgevonden (zie bovenstaande video), maar die leverde voor zover bekend niets op. "De zoekacties gaan onverminderd door", zegt politiewoordvoerder Erwin Sintenie zaterdag tegen Hart van Nederland. "Vanaf 11.00 uur zal ook het Veteranen Search Team weer meehelpen. Vandaag gaan we een groter zoekgebied af."

Het vermissingsbericht is intussen ook gepubliceerd in het Oekraïens, omdat Milan van Oekraïense komaf is, aldus Sintenie.