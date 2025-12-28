Honderden mensen op de been bij zoektocht naar vermiste Milan (16)

De zoektocht naar de vermiste Milan uit Heemskerk is zondag verder gegaan. Honderden mensen zijn op de been om te helpen zoeken naar de 16-jarige jongen, die sinds Eerste Kerstdag wordt vermist. Volgens de politie gaat het om een grote en nog steeds groeiende groep vrijwilligers.

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat de animo groot is. "Er zijn nog steeds aanmeldingen. Toen ik er was, stonden er meer dan 200 mensen in de rij." In Velsen-Noord zijn daarnaast zo'n zestig mensen van het Veteranen Search Team (VST) actief. In totaal wordt geschat dat er zondag tussen de 400 en 500 mensen meehelpen aan de zoekactie.

Zoeken tot het donker wordt

De vrijwilligers zoeken samen met meerdere gespecialiseerde teams in en rond Velsen-Noord. Volgens de politie gaat de zoektocht door tot het einde van de middag. "Ze stoppen wanneer het donker wordt, want dan kun je niks meer zien", aldus de woordvoerder.

De inzet is groot, maar tot nu toe heeft de zoektocht nog geen resultaat opgeleverd. Eerder deze week werd ook al gezocht.

Grote zorgen om Milan

Milan is 16 jaar oud, komt uit Oekraïne en heeft een verstandelijke beperking. Hij kan moeilijk praten, wat de zorgen om zijn welzijn vergroot. De jongen woont bij zijn ouders in Heemskerk en werd als vermist opgegeven nadat hij op Eerste Kerstdag niet thuiskwam van een wandeling.

De vader van Milan en zijn oudere broer Leo zoeken al dagenlang mee. Hart van Nederland sprak zaterdag met Leo: