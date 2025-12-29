Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Milan (16)

In de zoektocht naar de vermiste Milan (16) is maandag een lichaam in het water aangetroffen. Dat bevestigt de politie. Of het om de vermiste jongen gaat, wordt nog onderzocht.

Milan, een 16-jarige jongen uit Oekraïne, raakte vorige week donderdag vermist in Heemskerk. Sindsdien werd er op meerdere plekken naar hem gezocht. Maandag zette de politie een boot in op het water van Park Scheybeeck in Beverwijk. Het lichaam werd gevonden in het water bij de Handelskade.