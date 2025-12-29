Politie zoekt met boot naar vermiste Milan (16) in Beverwijk

De politie zet een boot in op het water van Park Scheybeeck in Beverwijk om te zoeken naar de vermiste Milan, een 16-jarige jongen uit Oekraïne. Milan raakte vorige week donderdag vermist in het nabijgelegen Heemskerk. De jongen heeft een verstandelijke beperking en moeite met praten.

“We zijn voortdurend bezig met elke mogelijke aanwijzing”, aldus een politiewoordvoerder. Er zijn meerdere tips binnengekomen, maar het is nog onduidelijk hoe bruikbaar deze zijn. De boot, van de Landelijke Eenheid, is uitgerust met sonarapparatuur om ook onder water onderzoek te kunnen doen.

Eerder zochten meer dan honderd vrijwilligers naar de vermiste Milan:

Eerdere zoektocht

Afgelopen weekend hielpen ongeveer zevenhonderd vrijwilligers bij de zoektocht in diverse gebieden. Maandag worden de vrijwilligers voorlopig niet ingezet. “We willen deze vrijwilligers echt effectief inzetten,” legt de woordvoerder uit. Mocht de binnengekomen informatie aanleiding geven tot een nieuwe zoekactie, dan behoort dat nog steeds tot de mogelijkheden.

