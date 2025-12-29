Volg Hart van Nederland
Gevonden lichaam in water Beverwijk is van vermiste Milan (16)

Vermissing

Vandaag, 16:13

Het lichaam dat maandagmiddag is gevonden in het water bij de Handelskade in Beverwijk, is van de 16-jarige Milan. Dat bevestigt de politie. De jongen raakte vorige week donderdag vermist in Heemskerk.

De politie onderzoekt nog hoe de tiener om het leven is gekomen en bedankt iedereen die de afgelopen dagen heeft meegezocht en meegedacht. De gemeente Heemskerk laat in een reactie weten "met grote verslagenheid kennis te hebben genomen van de trieste afloop van de vermissing van Milan". "Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. We wensen hen veel sterkte met dit grote verlies."

De burgemeesters van Heemskerk, Beverwijk en Velsen bedanken in een gezamenlijke verklaring iedereen voor de hulp. "Op dit soort momenten blijkt maar weer hoe verbonden we met elkaar zijn als het erop aankomt." De politie vraagt mensen die tijdens de vermissing beelden van Milan hebben verspreid op sociale media om deze uit respect voor de nabestaanden te verwijderen.

Vermissing Milan

Milan verdween vorige week donderdag in Heemskerk. Hij werd als vermist opgegeven nadat hij op Eerste Kerstdag niet meer thuiskwam na een wandeling. De jongen had een verstandelijke beperking en kon moeilijk praten. In de dagen na zijn vermissing werd er op verschillende plekken door honderden vrijwilligers naar hem gezocht. Eerder op maandag werd met er nog met een boot gezocht in het water van Park Scheybeeck in Beverwijk.

Later meer.

Door Redactie Hart van Nederland

