Lichaam vermiste Sibe (34) gevonden: 'Gaan hem enorm missen'

Het lichaam van de vermiste Sibe de Back (34) is gevonden. Dat meldt de politie. De familie van Sibe laat weten dat ze ondanks de trieste afloop "opgelucht zijn dat er duidelijkheid is".

Het lichaam van Sibe is maandag aangetroffen in Amsterdam-West. Hij werd sinds 25 juli vermist en was voor het laatst gezien op Ruigoord. Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen.

Everdine de Groot, de moeder van Sibe, laat via Namens de Familie weten dat ze Sibe enorm gaan missen. "Wij, Everdine, familie en vrienden bedanken iedereen die betrokken was bij de zoektocht naar Sibe en voor de lieve woorden en steun die zijn gegeven."