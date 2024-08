Sibe (34) spoorloos verdwenen uit Amsterdam, politie maakt zich zorgen

De politie is op zoek naar de 34-jarige Sibe de Back uit Amsterdam. Hij is voor het laatst gezien op het kunstenaarsdorp Ruigoord in het westen van Amsterdam, waar hij vermoedelijk te voet is vertrokken.

Het laatste bekende contact met hem was op 27 juli rond 20.00 uur. De politie maakt zich grote zorgen om de toestand van Sibe en is actief naar hem op zoek.

Uitgebreide zoekactie

De politie heeft een uitgebreide zoekactie gestart en vraagt mensen die Sibe hebben gezien, gesproken of informatie hebben over zijn verblijfplaats om contact op te nemen. Getuigen kunnen bellen met de politie op telefoonnummer 0800-6070 of het tipformulier op de website invullen.