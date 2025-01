IN BEELD: Schokkende beelden laten moordroute van Fouad L. zien

In de rechtszaak tegen Erasmusschutter Fouad L eist het Openbaar Ministerie (OM) dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging. Tijdens de zitting tegen de 33-jarige L. zijn heftige beelden vertoond om zijn daden te kunnen reconstrueren. Eind september 2023 schoot hij drie mensen dood. Eerst zijn buurmeisje en haar moeder, daarna zijn docent op het Erasmus MC.

Op de beelden is te zien hoe Fouad L die 28e september zijn daden heeft gepleegd. Alle momenten zijn in kaart gebracht in een reconstructievideo. Onder meer te zien is dat de verdachte in de ochtend al naar het Erasmus MC was gefietst om te controleren of docent Jurgen Damen daar aanwezig was om les te geven. De compilatie bevatte ook beelden van de branden. Te zien was eveneens hoe hij medewerkers van het ziekenhuis met een vuurwapen bedreigde en hoe hij zes molotovcocktails in het studiecentrum gooide vanaf een balustrade.

Tweede schot was in hoofd

L. had drie wapens en schoot tweemaal op Romy. Ze werd geraakt in haar borst direct nadat ze de voordeur had geopend. Het tweede schot was in haar hoofd, toen ze al op de grond lag en de verdachte naar de woning terugkeerde, na de brandstichting in zijn woning. Ze overleed in het ziekenhuis.

Marlous werd door zeven of acht kogels geraakt, de eerste twee kogels gingen dwars door een deur heen waarachter de vrouw zich verschuilde. Daarna is ze nog zes keer beschoten.

'Jurgen, je tijd is gekomen'

Vervolgens reed L. op de motor naar het Erasmus MC, waar hij naar het leslokaal ging en Damen doodschoot na de woorden "Jurgen, je tijd is gekomen". De docent werd voor de ogen van zijn studenten door zeven kogels geraakt. "Er is sprake van een koelbloedige executie", zei de officier over de moord.

Plan was meer mensen vermoorden

Naast de drie moorden stichtte L. in het Erasmus MC brand. De politie arresteerde L. op het terrein van het ziekenhuis. Tijdens het beladen proces bij de rechtbank in Rotterdam heeft L. verklaard dat hij de moorden pleegde uit woede over het feit dat hij zijn artsendiploma niet zou krijgen. Hij was naar eigen zeggen eerst van plan nog veel meer mensen te vermoorden.

Volgens gedragskundigen is L. er nog steeds boos over dat hij - volgens zijn eigen beleving - is gedwarsboomd in zijn van jongs af aan gekoesterde ambitie arts te worden. Zij vinden een gedwongen tbs-behandeling noodzakelijk. De deskundigen hebben onder meer een autismespectrumstoornis bij L. vastgesteld.

Uit verklaringen in de rechtszaal van nabestaanden en andere betrokkenen bleek deze week dat het schokkende, dodelijke geweld diepe sporen heeft nagelaten in de levens van velen.