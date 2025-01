OM eist 30 jaar cel en tbs met dwang tegen 'Erasmusschutter' Fouad L.

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Rotterdam dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 33-jarige Fouad L., bekend als de Erasmusschutter. Volgens het OM is geneeskundestudent L. schuldig aan drievoudige moord.

De 33-jarige L. schoot op 28 september 2023 Marlous en Romy dood in hun huis aan het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven, waarna hij zijn huis in brand stak. Niet veel later schoot hij zijn 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen dood in een collegezaal van het Erasmus MC. Ook hier stichtte hij brand en bedreigde hij tal van mensen. Uiteindelijk kon hij buiten door de politie worden overmeesterd.

Hart van Nederland/ANP