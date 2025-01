Woorden Fouad L. raken nabestaanden keihard: 'Geen greintje mens in'

De nabestaanden van de slachtoffers van de schietpartij door Fouad L. zijn diep geraakt door de gebeurtenissen in de rechtbank. Niels Dekker, woordvoerder Namens de Familie, sprak over de emotionele impact van de eerste dag van het proces. "Ze zijn uitgeput. Het was een intensieve, emotionele dag. Ze moesten veel aanhoren en dat was confronterend en pijnlijk", zei hij.

Fouad L., die terechtstaat voor de moord op Marlous (39), haar dochter Romy (14) en huisarts Jurgen Damen (43), verklaarde maandag dat hij uit "extreme woede" handelde en dat "veel mensen dood moesten". Volgens Dekker laat de houding van L. tijdens de zitting diepe wonden achter bij de nabestaanden. "Een volslagen gebrek aan empathie. Dat is voor deze mensen stuitend", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Vooral L.'s woorden over de dood van de slachtoffers komen hard aan. Dekker benadrukt hoe zwaar het is voor hen om dit aan te horen: "De uitspraak dat de dood van Romy geen betekenis heeft en dat zijn plan nog veel erger had kunnen zijn, komt keihard binnen. Er zit geen greintje medeleven of mens in."

Rechtszaak

Het proces, dat plaatsvindt in een volle rechtszaal in Rotterdam, gaat deze week verder. Nabestaanden en andere betrokkenen krijgen de gelegenheid hun spreekrecht te gebruiken om hun verhaal te doen. De rechtbank heeft de hele week uitgetrokken voor de zaak.