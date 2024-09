Deskundigen adviseren: tbs met dwang voor Erasmusschutter Fouad L.

Gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) vinden dat de rechtbank 'Erasmusschutter' Fouad L. verminderd toerekeningsvatbaar dient te verklaren. Bij hem is een autistische stoornis vastgesteld, die L. beïnvloedde tijdens de schietpartijen op 28 september vorig jaar. Ze adviseren de rechtbank daarom om L. tbs met dwangverpleging op te leggen.

Dit zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Rotterdam tijdens de vierde voorbereidende zitting. L. is twee keer opgenomen geweest in het PBC. De forensische observatiekliniek adviseert justitie voorafgaande aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Het Openbaar Ministerie zal de rapportage volgend jaar betrekken bij het bepalen van de strafeis.

De 33-jarige Fouad L. wordt onder meer verdacht van het doodschieten van zijn 39-jarige buurvrouw Marlous. Ze voelde zich onveilig door haar buurman L., vertellen meerdere buren en een vriendin:

0:58 'Doodgeschoten Marlous wilde verhuizen uit angst voor Fouad L.'

De 33-jarige L. wordt verdacht van het doodschieten van zijn 39-jarige buurvrouw Marlous en haar 14-jarige dochter Romy aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven en de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen in een collegezaal van het Erasmus MC. Op verschillende plaatsen in Rotterdam zijn de drie slachtoffers afgelopen dagen herdacht, omdat het een jaar geleden is gebeurd.

ANP