Dodelijk ongeval met motor: fietser (65) komt om in Rilland

Het noodlot heeft toegeslagen voor een 65-jarige wielrenner uit Ossendrecht, die zondagochtend aan het fietsen was in het Zeeuwse Rilland. Op de Akkerweg kwam hij in botsing met een motorrijder en kwam daarbij om het leven. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Ook werd een traumahelikopter opgeroepen om de hulpdiensten bij te staan. Helaas kon alle geboden hulp het leven van de man niet redden. Hij overleed ter plekke. De politie heeft de zaak in onderzoek om de toedracht van de aanrijding te achterhalen.

Op beelden is te zien dat de motorrijder een Belgisch kenteken heeft en vermoedelijk onderdeel uitmaakte van een groep motorrijders. Ook de wielrenner was met meerdere personen aan het fietsen.