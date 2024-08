Nederlandse wielrenner (45) komt om bij botsing in Duitsland

Een Nederlandse wielrenner is zondagochtend omgekomen in de Duitse grensplaats Getelo. Volgens de Duitse politie zag de 45-jarige man op een kruispunt een auto over het hoofd.

De Nederlander fietste met een groep door het Krickenpatt en reed voorop. Op een kruispunt kwam de wielrenner in botsing met een automobilist. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De 64-jarige bestuurder van de BMW raakte niet gewond.

Getelo ligt op een paar kilometer van Tubbergen in Overijssel.

ANP