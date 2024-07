Zwangere koe schrikt van wielrenner, breekt poot en overlijdt: 'Blinde paniek'

"Het is altijd naar als je een dier in moet laten slapen." Zo reageert melkveebedrijf Nienhuizen op een van de geschokte reacties op het bericht dat de familie Grimmius vrijdag op Facebook deelde. Een van de koeien van het melkveebedrijf schrok namelijk zo erg van een wielrenner, dat het dier in paniek raakte en een poot braak. De familie kon niets anders doen dan het dier in laten slapen.

Onlangs overleed misschien wel de bekendste koe van Nederland: de voorspellende koe Sijtje aan het blauwtongvirus. Of we het nu zonder moeten doen met haar voorspellende gave zie je hierboven:

In het bericht is te lezen dat de koeien naar het land toe liepen, toen er op het fietspad een wielrenner op volle snelheid langs de dieren reed. Een van de koeien schrok zo erg dat ze wegrende en het wildrooster inliep.

Als gevolg daarvan brak het dier haar poot. Omdat de koe veel pijn had, kon er geen andere keuze worden gemaakt dan het dier in te laten slapen. Daarmee was ook het kalf wat de koe in haar buik had niet meer te redden.

Koe Rudolfina. Beeld: Facebook.

'Houd rekening met elkaar!'

Op Facebook wordt het bericht massaal gedeeld en laten mensen weten bedroefd te zijn door het voorval. Het bedrijf roept wielrenners en hardlopers op om rekening te houden als ze dieren passeren. "Als deze wielrenner de koe rustig had gepasseerd, was er niets aan de hand geweest. Denk na en houd rekening met elkaar."