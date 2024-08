Baby van 1 jaar oud ernstig gewond na val uit raam in Rotterdam

In Rotterdam is dinsdag aan de Mathenesserdijk een baby van 1 jaar oud uit een raam van een woning gevallen. Het kindje is met ernstig letsel vervoerd naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Een woordvoerster van de politie laat weten dat het raam waaruit het kindje is gevallen zich op de vierde verdieping van het pand bevindt. De moeder zou op het moment van de val in de woning aanwezig zijn geweest.

Alle scenario's open

Er wordt nog niemand verdacht van bijvoorbeeld opzet, aldus de woordvoerster. Eerst moet worden onderzocht wat er precies is gebeurd. De politie houdt alle scenario's open, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

De Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek verricht. De politie roept getuigen die de val gezien hebben of mogelijk andere informatie hebben die relevant kan zijn op zich te melden.

Voor omstanders die de val hebben gezien of op een andere wijze betrokken zijn bij het incident, is slachtofferhulp geregeld.