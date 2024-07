Meisje (4) zwaargewond na val uit raam in Rotterdam

In Rotterdam is maandagmiddag een 4-jarig meisje zwaargewond geraakt nadat ze uit een raam was gevallen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De politie gaat uit van een ongeval, zo laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Het ongeval gebeurde op de Rondewei in de havenstad. Meerdere politie-eenheden, een ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse nadat het ongeluk plaatsvond.

Omdat er geen tijd meer was om te wachten op het aanvragen van een spoedtransport, werd het kindje met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk, daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan.