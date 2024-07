Vakantiedrama: vader Nederlands gezin komt om bij auto-ongeluk in Spanje

De vader van een Nederlands gezin uit Maastricht is omgekomen bij een verkeersongeluk in Spanje. De vrouw en drie zonen raakten gewond. Zij moesten naar het ziekenhuis. Hun voertuig raakte van de weg en kantelde van een helling.

Volgens regionale media was de vader, die achter het stuur zat, 47 jaar. De echtgenote is 46 jaar, twee gewonde zonen zijn 18, de ander 20 jaar.

Het ongeval was op de A66 bij Puerto de Béjar ten zuiden van Salamanca. Volgens de Spaanse krant La Gaceta de Salamanca was het gezin in het Zuid-Europese land op vakantie.

ANP/Hart van Nederland