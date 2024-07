Vakantie eindigt in tragedie: 'Nederlander overleden na val in Andorra'

Een 70-jarige Nederlandse toerist is maandag overleden na een val in het Pla de l'Estany gebied in Andorra. Dat meldt de Andorrese publieke nieuwsorganisatie Difusio.

Volgens de berichtgeving werd rond 16.00 uur een noodoproep gedaan. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend, maar er wordt vermoed dat de man is gevallen.

Helikopter ingezet

Na de melding werden onmiddellijk hulpdiensten ingeschakeld. Een helikopter, brandweerlieden en leden van de bergpolitie werden naar de locatie gestuurd om de man te redden. Die hulp bleek tevergeefs. Het stoffelijk overschot van de man is overgebracht naar een ziekenhuis voor verder onderzoek.

De Andorrese autoriteiten hebben nog geen details vrijgegeven over de identiteit van het slachtoffer, behalve zijn nationaliteit en leeftijd.

Het Pla de l'Estany gebied is een populaire bestemming voor wandelaars en natuurliefhebbers, vooral vanwege de mooie bergen en meren.