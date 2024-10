Veel schade en geldkluis weg na inbraak dierenasiel Winschoten

Bij het dierenasiel in het Groningse Winschoten hebben inbrekers veel schade aangericht in de nacht van woensdag op donderdag. Ook de kluis met geld is gestolen.

Op Facebook schrijft de dierenopvang: "Ruiten zijn gesneuveld, deuren met geweld opengebroken en sloten niet meer bruikbaar... De kluis met geld is gestolen. Geld dat we keihard nodig hebben voor de verzorging van onze arme dieren. Maar ook alle sleutels zijn weg, waaronder de sleutels van onze dierenambulances, en in de dierenartsruimte zijn sporen van vernieling te zien." Op beelden op de Facebookpagina is de schade te zien.

Dieren zijn vaker de dupe van diefstal. Henny Vogels kreeg de schrik van haar leven. Haar geliefde hond Tycho werd tijdens het uitlaten zomaar gestolen door drie wildvreemde mannen.

Hoeveel geld er in de kluis zat, is niet bekend, het asiel was telefonisch niet bereikbaar. Het heeft wel een inzamelingspagina geopend. Daarop was donderdag rond 17.30 uur al 28.000 euro binnengekomen.

