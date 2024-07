Dieven stelen honderd schapen, eigenaren stoppen met familiebedrijf

Gerda en Martin moesten even twee keer kijken toen zij naar hun schapenkudde liepen. Zo'n honderd schapen zijn op klaarlichte dag gestolen. Deze fikse tegenslag maakt na een moeilijke periode dat het echtpaar geen andere uitweg meer ziet dan te stoppen met het familiebedrijf dat zij sinds de jaren '90 runnen.

Gerda (58) en Martin (65) runnen een zeventig jaar oude schapenfokkerij in Middelharnis. Het bedrijf hebben zij overgenomen van de vader van Martin. Het echtpaar loopt tegen hun pensioen aan en waren bezig om het aantal schapen wat zij houden langzamerhand af te schalen. "Maar dat er op deze manier een einde aan onze carrière komt, vinden we heel verdrietig", vertelt Gerda aan Rijnmond.

Tegenslag op tegenslag

De schapenfokkerij van Gerda en Martin heeft een taaie periode achter de rug. Door het blauwtongvirus hebben zij veel schapen moeten laten inslapen. Met de diefstal is het grootste deel van hun kudde nu verdwenen. Deze nieuwe tegenslag maakt dat het stel heeft besloten om vervroegd een punt te zetten achter hun carrière.

Hoe de schapen zijn gestolen en wie de daders zijn, is nog steeds onduidelijk. Ondanks een aangifte en de vele steunbetuigingen stromen de tips nog niet binnen.

Het stel is door de jaren heen erg gehecht geraakt aan de dieren en hoopt de dieren nog terug te zien. "Je hoeft je niet te melden, zet de dieren in de nacht gewoon terug. Meer willen we niet", laat Gerda weten.