Politie ontdekt meer dan 800 kilo aan illegaal vuurwerk bij bedrijfspand in Groningen

De politie heeft zaterdag in een bedrijfspand aan de Cornelis Verolmeweg in Sassenheim meer dan 800 kilo vuurwerk gevonden, na een melding via Meld Misdaad Anoniem. Ook in de woning van de eigenaar van het pand is ruim 140 kilo gevonden. Het vuurwerk is in beslag genomen.

Er is al voor honderden euro's aan vuurwerk over de toonbank gegaan, zo is te zien in bovenstaande video.

De politie meldt dat het vuurwerk de afgelopen jaren steeds zwaarder en gevaarlijker is geworden. Niet alleen het afsteken van vuurwerk brengt risico’s met zich mee, maar ook het vervoer en de opslag heeft grote risico’s. Al het vuurwerk is meegenomen en vernietigd.