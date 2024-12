Druk bij vuurwerkverkooppunten ondanks voorspelde storm tijdens jaarwisseling

De verkoop van vuurwerk verloopt dit jaar voorspoedig, zelfs ondanks de harde wind die voor oud en nieuw wordt voorspeld. Dat zegt Leo Groeneveld, voorzitter van brancheorganisatie Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). De online verkopen liggen nu al 16 procent hoger dan vorig jaar, meldt hij.

Volgens Groeneveld was het maandag, de tweede dag van de verkoopperiode, "gezellig druk" in de winkels. "Veel mensen komen om hun onlinebestellingen op te halen, terwijl anderen nog op zoek zijn naar vuurwerk voor de feestdagen." Zaterdag, de eerste verkoopdag, was volgens hem al een succes. Op zondag mocht geen vuurwerk worden verkocht.

Zaterdag mocht er ook al vuurwerk verkocht worden. Bij sommige verkooppunten leidde tot rijen. In de bovenstaande video vertellen jongeren wat ze zoal uitgeven aan vuurwerk dit jaar.

Hoewel de voorspelde stormachtige windstoten in sommige gemeenten tot maatregelen leiden, zoals het vervroegen van vreugdevuren en het afgelasten van nieuwjaarsduiken, heeft dit geen invloed op de vuurwerkverkoop. Groeneveld benadrukt dat siervuurwerk minder gevoelig is voor wind dan vuurpijlen, die dit jaar verboden zijn. "Mensen kunnen die alleen over de grens kopen, maar het effect van dit weer op de verkoop is absoluut minimaal."

Winkeliers goed voorbereid

Veel winkels hebben hun zaakjes op orde, vertelt Groeneveld verder. Met muziek en oliebollen zorgen ze voor een feestelijke sfeer, terwijl de drukte goed beheersbaar blijft. Bovendien is er voldoende vuurwerk op voorraad. Dinsdag, de laatste verkoopdag, verwacht hij opnieuw veel bezoekers. "Mensen kopen dan vaak vuurwerk samen met vrienden of buren en laten zich adviseren door de winkelier," zegt hij. "Ze vragen de winkelier bijvoorbeeld: wat voor moois heb je voor 150 euro?"

Als de huidige trend doorzet, zou de totale omzet dit jaar 10 procent hoger kunnen liggen dan de 105 miljoen euro die vorig jaar werd behaald. Groeneveld hoopt dinsdag een beter beeld te hebben van de uiteindelijke cijfers.

Veiligheidstips tijdens jaarwisseling

Groeneveld adviseert consumenten om rekening te houden met de verwachte harde wind. Hij raadt aan om met de rug naar de wind te staan tijdens het afsteken en altijd een veiligheidsbril te dragen.

ANP