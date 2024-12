Vuurwerkshow bij Erasmusbrug in Rotterdam gaat voorlopig door

De grote vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam gaat voorlopig door. De organisatie van het Nationale Vuurwerk gaat er tot op heden vanuit dat de verwachte harde wind tijdens de jaarwisseling geen problemen oplevert. In Noord-Holland en het Waddengebied geldt tijdens de jaarwisseling code geel, met windstoten tot 90 kilometer per uur. Voor Zuid-Holland is er geen weerswaarschuwing.

Bij een constante wind tot 9 meter per seconde kan het evenement in Rotterdam gewoon doorgaan, legt Mark Rouwenhorst van de organisatie uit. Dit staat ongeveer gelijk aan windkracht 5-6. "De huidige voorspellingen hebben het over 8 meter per seconde. Het is op het randje, maar we zitten nu dus goed." Rouwenhorst heeft er "alle vertrouwen" in dat de show kan doorgaan. Dinsdagmiddag is er opnieuw overleg. Jaarlijks komen er zo'n 70.000 mensen op het vuurwerk af.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In Rotterdam geldt een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk. Dat is in 18 andere gemeenten ook het geval. Sommige gemeenten organiseren zelf vuurwerkshows als alternatief. Of die, gezien het weer, door kunnen gaan is op meerdere plekken nog niet bekend. Zo moet in Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem en Eindhoven nog een besluit worden genomen.

Evenementen afgelast om harde wind

Verschillende evenementen rondom de jaarwisseling zijn wél afgelast vanwege de harde wind. Zo gaan de jaarlijkse vreugdevuren op de stranden in Scheveningen en Duindorp in Den Haag niet door, en ook die in Floradorp in Amsterdam-Noord en de Friese gemeente Waadhoeke zijn afgelast. Ook meerdere nieuwjaarsduiken gaan niet door.

ANP