Nieuwjaarsduik Egmond afgelast: 'Veiligheid kan niet worden gegarandeerd'

De nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee is afgelast. De organisatie heeft in overleg met de veiligheidsdiensten besloten om het evenement niet door te laten gaan om de voorspelde harde wind. De veiligheid kan niet worden gegarandeerd. Mensen wordt ook sterk afgeraden om zelf een duik te nemen.

De nieuwjaarsduik in Scheveningen, die te zien is in bovenstaande video, gaat wel door.

Het KNMI waarschuwde maandag voor zware windstoten tot 90 kilometer per uur tijdens de jaarwisseling. Voor Noord-Holland en het Waddengebied geldt code geel. Ook op nieuwjaarsdag houden de windstoten aan en kan het aan zee stormachtig worden. "Met deze wind is de zee erg gevaarlijk en er zijn geen hulpverleners aanwezig op het strand", zegt organisator Tom Valkering.

Meer dan 2000 mensen hadden zich voor de duik aangemeld. Iedereen die al een ticket heeft gekocht, krijgt het geld teruggestort. De borrels die gepland staan voor na de duik, gaan wel gewoon door.

ANP