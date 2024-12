Gaat Deventer nu eindelijk wél het nieuwe jaar in met een vuurwerkshow?

Voorlopig lijkt de grote vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam wel door te gaan. In Deventer is het allemaal een stuk spannender. Al vijf jaar op rij maken de inwoners zich op voor een grote vuurwerkshow en iedere keer ging het niet door. Harde wind, mist, corona, toch geen geld... Dus de vraag is: lukt het dit jaar dan eindelijk wel?

Bekijk de voorbereidingen in Deventer voor de vuurwerkshow in bovenstaande video.

Dinsdag is het zover. Klokslag middernacht moet de vuurwerkshow worden afgestoken in de Overijsselse plaats. Het evenement is een initiatief van de gemeente Deventer, maar in voorgaande jaren kon het telkens niet doorgaan. Elk jaar was er wel een spelbreker: corona of slechte weersomstandigheden gooiden steeds roet in het eten. Ook nu is er weer onzekerheid of de show door kan gaan, maar maandag zijn de voorbereidingen alvast in volle gang.