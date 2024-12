Even geen vuurwerk deze jaarwisseling? Op dit park is knallen uit den boze

Voor veel mensen is oud en nieuw hét moment om het jaar feestelijk en vooral knallend af te sluiten, maar sommige Nederlanders kiezen ervoor om het rustig aan te doen. Vuurwerkvrije vakantieparken worden steeds populairder bij gezinnen, dierenliefhebbers en rustzoekers die liever zonder stress het nieuwe jaar inluiden.

Op vakantieparken zoals Landal Miggelenberg in Hoenderloo is vuurwerk tijdens de jaarwisseling volledig verboden. Dit biedt een uitkomst voor mensen die het geknal liever vermijden, of die rekening willen houden met hun huisdieren.

"Het is wel jammer", zegt de jonge zoon van een gezin die voor hun hond naar het park is uitgeweken, "Maar er zijn wel ergere dingen in de wereld." Volgens de vader van het gezin wordt de hond helemal wild van het geknal. " Bij de eerste knallen begint hij te rennen en blaffen."

Begrip voor medemens

De vraag naar vuurwerkvrije verblijven groeit elk jaar. Niet alleen mensen met huisdieren of jonge kinderen, maar ook ouderen en mensen die vuurwerkstress willen vermijden, boeken zo’n vakantie. Op het vakantiepark van Erwin Cheizoo wordt er door een medewerker op oudejaarsavond een ronde gelopen.

"Die spreekt mensen erop aan", vertelt Cheizoo, mocht er toch iemand vuurwerk willen afsteken. "Dan hopen we dat ze begrip zullen hebben voor de medemens en ernaar zullen luisteren."