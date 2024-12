Meer dan 40 procent van de vuurwerkslachtoffers zijn toeschouwers

Ruim 40 procent van de vuurwerkslachtoffers afgelopen jaarwisseling waren omstanders. Dat blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL onder ruim 2.000 Nederlandse huishoudens. Deze mensen liepen letsel op terwijl ze zelf geen vuurwerk afstaken. Vooral kinderen zijn kwetsbaar. "Meer dan de helft van de slachtoffers onder de 12 jaar keek alleen naar vuurwerk", zegt kinderchirurg Manouk Backes van het Radboudumc tegen De Telegraaf.

Omstanders houden vaak afstand, maar nemen zelden beschermingsmaatregelen. "Op afstand naar vuurwerk kijken geeft een gevoel van schijnveiligheid", zegt Martijntje Bakker, directeur van VeiligheidNL. Slechts 7 procent van de omstanders draagt een veiligheidsbril, tegenover 40 procent van de vuurwerkafstekers.

Teun Martens verloor een oog toen een buurman hem een stuk vuurwerk in zijn handen drukte. Hij leeft nu met een kunstoog, zo is te zien in de video bovenaan.

Ook dragen afstekers vaker gehoorbescherming en veilige kleding zonder capuchon, terwijl omstanders dit meestal achterwege laten. Dat vergroot het risico op ernstig letsel. "Tijd om daar verandering in te brengen, want bescherming is een kleine moeite en voorkomt veel leed", aldus Bakker.

Veel letsel door zwaar illegaal vuurwerk

Bijna 30 procent van de vuurwerkslachtoffers op de Spoedeisende Hulp raakte gewond door zwaar illegaal vuurwerk, een forse stijging ten opzichte van eerdere jaren. De gevolgen zijn vaak ernstig, benadrukt kinderchirurg Backes van het Radboudmc: "We zien letsels variëren van blijvend oogletsel en brandwonden tot amputaties. Het is essentieel dat ouders zichzelf en hun kinderen beschermen", zegt ze tegen de krant.

Jongeren worden ook gewaarschuwd voor het spelen met vuurwerk dat ongevaarlijk lijkt. "Vooral jonge jongens onderschatten het gevaar", zegt Backes. “Ouders moeten hierin het goede voorbeeld geven en blijven waarschuwen."

Tijdens de vorige jaarwisseling werden 1.212 vuurwerkslachtoffers behandeld bij de Spoedeisende Hulp of huisartsenspoedposten. Ruim de helft van hen was jonger dan 20 jaar, en twee slachtoffers kwamen om het leven. Backes: "Jaar na jaar zien we dezelfde ernstige letsels. Dit moet echt veranderen."