Angst en slapeloze nachten door aanhoudende vuurwerkterreur in Weesp

De politie zegt in een reactie van de zaak af te weten. " Het klopt dat er meermaals zwaar vuurwerk is afgegaan bij die mensen en ook vernielingen zijn aangericht. Soms vroeg in de avond, soms midden in de nacht. We zijn alert, we gaan vaak langs, soms in uniform, soms onopvallend. Helaas hebben we nog geen aanhoudingen kunnen verrichten", zegt een woordvoerder.

"Dit vuurwerk is echt te zwaar, het zijn echt bommen. Dat is heel frustrerend voor de politie. Als we konden zouden we 24/7 een agent voor de deur plaatsen, maar daar hebben we helaas de capaciteit niet voor."

De politie roept daarom de hulp in van het publiek: "Als je iets weet, als je iets hebt gezien, meldt dat dan alsjeblieft bij ons."