Nieuwjaarsduik in Scheveningen afgelast om harde wind en sterke stroming

De traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen gaat niet door. Door de voorspelde harde wind "in combinatie met een sterke stroming en hoge golven" heeft de organisatie maandagmiddag besloten het evenement af te gelasten. Jaarlijks doen ongeveer 10.000 mensen mee aan de duik in zee om het nieuwe jaar in te luiden.

In de video hierboven zie je de nieuwjaarsduik in Scheveningen van 2023.

Voor het tweede jaar op rij zou het evenement plaatsvinden ter hoogte van museum Beelden aan Zee. Voorheen renden de deelnemers voor het Kurhaus het water in, maar daar wordt de boulevard momenteel vernieuwd.

'Breng jezelf niet in gevaar'

"Ontzettend jammer natuurlijk", vindt Alex Schuttert, voorzitter van de Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland. "Maar we volgen het advies van de gemeente Den Haag en de Reddingsbrigade." Volgens Mike van den Hoogenband van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade kan de harde wind voor golven van zo'n 3 meter hoog zorgen. "Ga alsjeblieft niet op eigen houtje de zee in op nieuwjaarsdag", roept Van den Hoogenband daarom op. "Door de zee in te gaan breng je jezelf in levensgevaar, en de hulpverleners ook, als wij je moeten komen redden."

Ook burgemeester Jan van Zanen van Den Haag vraagt mensen om niet naar het strand van Scheveningen te komen, omdat dat "echt te riskant" is. Van Zanen hoopt dat de duik op 1 januari 2026 wel kan doorgaan. "Dan doe ik zeker mee!"

Ook op andere plekken gaan evenementen niet door

Ook op andere plekken in het land worden jaarlijks nieuwjaarsduiken georganiseerd. Meerdere organisatoren lieten eerder op de dag al weten dat de duiken komende woensdag niet doorgaan als gevolg van het verwachte slechte weer. Dat geldt onder meer voor Ameland, Bergen (Noord-Holland), Castricum, Egmond aan Zee, Harlingen, Heemstede, Noordwijk aan Zee, Rotterdam, Terschelling en Wijk aan Zee.

Het Nederlandse gebruik om op 1 januari een duik te nemen, stamt uit 1960. Toen ging bij Zandvoort een groepje vrienden de zee in.

ANP