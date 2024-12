Oliebollen onder de paraplu: waar blijft het wel droog tijdens de jaarwisseling?

In je ene hand een oliebol en in de andere een paraplu? Op veel plekken in Nederland lijkt dat het beeld te worden tijdens Oud & Nieuw. Tenminste, als je die paraplu kunt vasthouden, want vooral aan de kust kan het flink waaien. Het afsteken van vuurwerk wordt daar misschien zelfs een (gevaarlijke) uitdaging. Valt oud & nieuw dit jaar in het water? Of zijn er toch plekken waar het droog blijft?

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Vanaf dinsdag 18.00 uur mag er weer vuurwerk worden afgestoken, maar het weer lijkt dus niet echt mee te werken. Vooral in het noordwesten trekt de zuidwestenwind flink aan, en op veel plekken valt regen. Nieuwjaarsdag belooft nog onstuimiger te worden, mogelijk zelfs met storm. Zijn er plekken waar het tijdens de jaarwisseling droog blijft?

Koude jaarwisseling met veel wind

Oudejaarsdag wordt waterkoud met veel bewolking. Vooral in het midden en noorden valt af en toe wat regen, al blijven de hoeveelheden overdag beperkt. De temperatuur komt niet boven de 4 graden en zakt in de middag zelfs wat. Aan zee is het een paar graden zachter. Wie in het oosten van het land carbidschiet, doet er goed aan zich warm aan te kleden. De stevige zuidwestenwind (kracht 4-5) maakt het daar koud, alsof het licht vriest. Aan zee waait het hard met een windkracht 7.

Tijdens Oudejaarsavond trekt de wind verder aan. In het noordwestelijk kustgebied wordt de wind stormachtig (kracht 8) met zware windstoten tot 90 km/u. Op de Wadden wordt (sier)vuurwerk afsteken bijna onmogelijk door windstoten tot 100 km/u. In de rest van het land zijn ook flinke windvlagen te verwachten.

’s Avonds en rond de jaarwisseling regent het in het midden en noorden van het land, terwijl de wind blijft doorwaaien. Vooral in het noordwesten zijn zware windstoten te verwachten. In het zuiden blijft het waarschijnlijk droog en waait het minder hard. De temperatuur stijgt naar zo’n 8 graden.

Stromachtig het nieuwe jaar in

Nieuwjaarsdag kan stormachtig worden, volgens de laatste berekeningen. Aan zee waait enige tijd een storm (kracht 9-10) met zeer zware windstoten tot 120 km/u of meer. Het hoogtepunt wordt ’s avonds verwacht, maar ook in de ochtend is het al flink onstuimig. Het is onzeker of de traditionele nieuwjaarsduiken in de Noordzee kunnen doorgaan.

Records

Twee jaar geleden beleefden we de warmste jaarwisseling ooit, met 15,5 graden in De Bilt en zelfs 16,6 graden in Ell, Limburg. Zulke temperaturen waren voor de klimaatverandering ondenkbaar. Toch was het ook toen onstuimig en nat, waardoor diverse vuurwerkshows werden afgelast. Het was de vierde keer deze eeuw dat de temperatuur in De Bilt rond de jaarwisseling in de dubbele cijfers lag, eerder in 2007, 2012 en 2022.

De koudste jaarwisseling ooit vond plaats vlak voor de Elfstedentocht van 1997. In De Bilt vroor het -11,9 graden en in Maastricht zelfs -14,3 graden, met een gevoelstemperatuur van -23 graden door de ijzige wind. Ook in 1970 en 1979 vroor het streng. In Maastricht was het in 1979 zelfs -15,2 graden. Overdag lag de temperatuur in het oosten van het land rond Oudjaar 1978 op -15 graden, een diepvriestemperatuur die nu nauwelijks meer voorstelbaar is.