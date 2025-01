Overleden kind in woning Rotterdam is meisje (4), verdachte uit relationele sfeer

Het jonge kind dat zaterdagmiddag in een woning in Rotterdam is overleden, blijkt een meisje van vier jaar oud te zijn. Dat bevestigt de politie zaterdagavond op X. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Een verdachte is aangehouden.

De politie kreeg rond 11.00 uur een melding van het incident in een woning aan de Blokfluit, in het stadsdeel Prins Alexander. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, gingen daarop ter plaatse.

Verdachte uit relationele sfeer

Eén persoon is direct na het incident aangehouden. Volgens de politie komt de verdachte uit de relationele sfeer van het slachtoffer. Waarom het meisje gereanimeerd moest worden en wat de aanleiding is voor de arrestatie, blijft vooralsnog onduidelijk. "Vanwege een aantal verdachte omstandigheden loopt het onderzoekt nog door en zijn er nog verschillende scenario's mogelijk", schrijft de politie op X.