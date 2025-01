Jong kindje overleden in woning in Rotterdam, politie houdt verdachte aan

Een jong kindje is zaterdagmiddag in een woning in Rotterdam overleden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In bovenstaande video leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

De politie kreeg rond 11.00 uur melding van het incident. Meerdere hulpdiensten rukten uit naar de woning aan de Blokfluit in het stadsdeel Prins Alexander. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Het zou gaan om een jong kindje, maar de leeftijd is niet bekend.

De politie kon desgevraagd niets zeggen over waarom het kindje gereanimeerd moest worden. Ook kon de woordvoerder niet zeggen waarom de verdachte is aangehouden. Meer details over het slachtoffer en de verdachte zijn tot dusver nog niet bekend. De forensische opsporing is een onderzoek gestart.