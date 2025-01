Verdachte overleden bij politie-inval in Rotterdam, ook gewonden gevallen

Bij een politie-inval in een woning in de Rotterdamse wijk Kralingen zijn zaterdagnacht een dode en twee gewonden gevallen. Dat meldt de politie.

De politie viel de woning even voor 05.00 uur binnen en trof er meerdere mensen aan. Er ontstond een schotenwisseling, waarbij de slachtoffers vielen. Een van de verdachten kwam om het leven. Een andere verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook een derde persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Een lid van het arrestatieteam werd ook geraakt door een kogel, maar die bleef verder ongedeerd.

Inval

De inval gebeurde in de Speelmanstraat in het kader van een onderzoek naar de dood van een man die vorige week werd gevonden in een kelderbox aan de Clauskindereweg in Amsterdam. Beelden van het politieonderzoek toen zie je op bovenstaande video. De inval had geen verband met de drie fatale schietincidenten in de Rotterdamse wijk IJsselmonde.

Volgens de politie zijn alle aanwezigen in de woning aangehouden en wordt onderzocht of ze bij de zaak betrokken zijn. Een woordvoerder zegt niet om hoeveel aanhoudingen het precies gaat. Getuigen spreken over vier mensen die geblinddoekt zijn afgevoerd.

Als er na politieoptreden iemand overleden is, is zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek van groot belang, aldus de politie. De Rijksrecherche doet daarom onderzoek naar de zaak. Het Openbaar Ministerie beoordeelt vervolgens of het optreden door de politie rechtmatig was.

Hart van Nederland/ANP