IJsselmonde opgelucht na aanhouding seriemoordenaar: 'Maar het blijft overleven in deze wijk'

Bewoners van Rotterdam-IJsselmonde zijn enorm opgelucht dat de verdachte van de recente beschietingen in Rotterdam is aangehouden. Bij de incidenten zijn drie mensen overleden. Het zorgde de afgelopen twee weken voor een onveilig gevoel in het stadsdeel. Maar sommige buurtbewoners durven nog steeds niet naar buiten na het donker. Omdat er wel meer voor zou vallen in IJsselmonde.

"Het was eng. Ik voelde mij ook niet meer veilig. Ik ben heel blij dat de man gisteravond is opgepakt", vertelt een vrouw op straat in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde Een oudere man durfde er toch al niet meer op uit te gaan 's avond laat: "Wij gaan 's avonds laat al niet meer naar buiten, want je hoort zulke gekke verhalen. Het wordt steeds erger."

Op je hoede zijn

Volgens een andere man zijn mensen steeds meer op hun hoede in IJsselmonde: "Het wordt steeds gekker in deze wijk. Het is leren overleven en uitkijken wat je zegt. Je krijgt meer argwaan. De meesten willen hier weg. Die voelen zich niet meer veilig."

De man woont in de buurt van het Roelantpad. Dat was een van de plekken waar de verdachte iemand neerschoot: "Ik kwam in de avond thuis en toen vroeg mijn vrouw: 'Hoorde jij die ziekenauto?' We keken door het raam en zagen overal de politie staan. We wisten al genoeg. Binnen vijf minuten was het op het nieuws."

Camerabeelden

Ook is er een man die tegenover het Roelantpad woont en via zijn eigen camerabeelden het slachtoffer zag: "Ik zag de hulpdiensten komen. Toen ben ik boven de camerabeelden gaan checken. En toen zag ik hem daar liggen."

Volgens een buurman van hem is het nieuws daar inmiddels wel een beetje gezakt. Hij is blij dat de verdachte is opgepakt. "Voor hetzelfde geld had hij meer slachtoffers gemaakt. Gisteren adviseerde de politie om niet te gaan wandelen. Dat heb ik dus niet gedaan. Stel dat je de man tegenkomt dan word je dadelijk ook neergeschoten."