Buurtbewoners reageren opgelucht na aanhouding verdachte schietpartijen

Buurtbewoners in de Rotterdamse wijk IJsselmonde reageren opgelucht dat de politie donderdagavond op de Emelissedijk een 24-jarige man heeft opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij drie schietpartijen in de buurt. Bij deze incidenten vielen drie doden. De verdachte zit in volledige beperkingen.

Een mevrouw die in de buurt woont van de plek waar de verdachte is aangehouden, is opgelucht. "Ik dacht: Het is eigenlijk best wel heel erg dichtbij. Bovendien zag ik gisteren allemaal politie staan toen ik naar huis fietste en toen dacht ik: Wat is hier allemaal aan de hand? Toen las ik later dat die man hier op het balkon stond bij mij op de hoek. Dat is wel erg spannend."

Deze Rotterdamse vrouw is zich dan ook doodgeschrokken: "Ik had mijn kinderen al geappt. Die zeiden: Mam, je moet morgen niet naar je werk gaan. Het is heel gevaarlijk. Blijf alsjeblieft thuis." Ze is dan ook gerustgesteld nu de verdachte is aangehouden.

Carola Schouten

Ook burgemeester Carola Schouten reageert opgelucht op de aanhouding. Het resultaat van veel inzet en kundig recherchewerk, aldus de burgemeester. Schouten betuigde al haar "diepste medeleven aan de nabestaanden en ieder die hun dierbaar waren". Ze noemde het "ongelooflijk verdrietig dat er drie Rotterdammers zijn overleden bij schietincidenten in IJsselmonde".

Motief

De politie weet nog niet wat het motief is van de verdachte. Nu de verdachte is aangehouden "komt het eerder gegeven advies voor Rotterdam-IJsselmonde en omgeving te vervallen", aldus de politie. Voor de aanhouding hadden wijkbewoners het advies gekregen extra voorzichtig te zijn en met name in afgelegen gebieden niet alleen op pad te gaan.

De Rotterdamse driehoek geeft vrijdag in de loop van de ochtend een persconferentie met nadere uitleg.

