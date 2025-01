Politie roept Rotterdammers op voorzichtig te zijn: 'Ga niet alleen op pad'

De politie roept iedereen in het gebied Rotterdam-IJsselmonde en omgeving op extra voorzichtig te zijn na de drie schietpartijen in korte tijd. "Ga met name in de afgelegen gebieden bij voorkeur gezamenlijk op pad, wees alert en bel bij verdachte situaties direct 112", zo luidt het advies.

"Wij realiseren ons dat dit een beangstigende situatie is", stelt de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke. "Wij doen er als politie alles aan om deze dader zo snel mogelijk op te sporen en aan te houden. Wij rusten niet voor we hem hebben. Maar tot die tijd vragen we mensen extra voorzichtig en alert te zijn."

Niet iedereen luistert even goed naar de tips van de politie. Een Rotterdammer vertelt aan Hart van Nederland zelf actief op zoek te zijn naar de schutter. Bekijk zijn verhaal in de bovenstaande video.

Drie schietincidenten

Twee weken geleden werd in IJsselmonde een 63-jarige Rotterdammer gevonden met een schotwond in zijn hoofd, waaraan hij later overleed. Op zaterdag 28 december werd een 58-jarige Rotterdammer neergeschoten op het Roelantpad in de naast IJsselmonde gelegen wijk Beverwaard. Ook hij bezweek later aan zijn verwondingen. Donderdagochtend werd een zwaargewonde man van 81 jaar aangetroffen in een perk aan de Bommelerwaard.

De politie houdt er "ernstig rekening" mee dat er een verband is tussen de drie recente schietincidenten in Rotterdam en dat dezelfde dader betrokken is. Volgens een woordvoerder is het motief van de schutter nog onduidelijk en lijkt het erop dat de slachtoffers willekeurig zijn gekozen. Op maandag is een 20-jarige Amsterdammer gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de fatale schietincidenten, maar hij is mogelijk niet de schutter.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP