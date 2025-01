Politie vermoedt verband tussen drie schietincidenten in Rotterdam: mogelijk seriemoordenaar actief

De politie in Rotterdam onderzoekt of er een verband is tussen drie recente schietincidenten in de regio. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat dezelfde dader verantwoordelijk is. In twee weken tijd zijn drie mannen neergeschoten, waarvan twee aan hun verwondingen zijn overleden.

Volgens haar is het motief van de schutter nog onduidelijk en lijkt het erop dat de slachtoffers willekeurig zijn gekozen. De politie roept op tot extra alertheid in de omgeving van IJsselmonde en Beverwaard, de wijken waar de slachtoffers zijn gevonden. Er wordt daar ook extra gesurveilleerd en het wijkpolitieteam was de afgelopen dagen vaker aanwezig, aldus de woordvoerster.

Schietpartijen

Donderdagochtend werd een zwaargewonde man van 81 jaar aangetroffen in een perk aan de Bommelerwaard in IJsselmonde.

Nog geen twee weken geleden werd in diezelfde wijk een 63-jarige Rotterdammer gevonden met een schotwond in zijn hoofd, waaraan hij later overleed. Op zaterdag 28 december werd een 58-jarige Rotterdammer neergeschoten op het Roelantpad in de naast IJsselmonde gelegen wijk Beverwaard. Ook hij bezweek later aan zijn verwondingen.

Aanhouding

Op oudjaarsdag heeft de politie beelden vrijgegeven van de vermeende schutter, maar die hebben nog niet tot een aanhouding geleid. Wel is maandag een 20-jarige Amsterdammer gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de fatale schietincidenten, maar hij is mogelijk niet de schutter.

Omdat het 81-jarige slachtoffer donderdag op klaarlichte dag is neergeschoten, hoopt de politie naar eigen zeggen op betere beelden. "We zijn druk bezig met het verzamelen van camerabeelden in de buurt", laat de woordvoerster weten.