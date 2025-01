ZIEN: 'Beelden arrestatie vermoedelijke serieschutter Rotterdam'

De politie in Rotterdam heeft donderdagavond een 24-jarige man aangehouden in een woning aan de Emelissedijk. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij drie fatale schietpartijen in de wijk IJsselmonde. Hij werd door een arrestatieteam op het balkon van de woning gearresteerd. Bij de aanhouding is een vuurwapen in beslag genomen, zo meldt de politie. Beelden van de arrestatie en de doorzoeking van de woning zie je in bovenstaande video.

Volgens de politie gaat het om een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Eerder liet de politie weten dat het 81-jarige slachtoffer, dat donderdag werd neergeschoten, aan zijn verwondingen is overleden.

Geweldsincidenten

De reeks geweldsincidenten begon op 21 december, toen een 63-jarige man werd doodgeschoten op de Reyerdijk. Een week later, op 28 december, werd op het Roelantpad een 58-jarige man zwaargewond gevonden. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het derde slachtoffer, een 81-jarige man, werd op 2 januari neergeschoten op de Bommelerwaard en overleed donderdagavond in het ziekenhuis.

Vrijdagochtend geeft de driehoek om 11 uur een persconferentie om verdere details bekend te maken over de arrestatie.